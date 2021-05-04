وصول طائرة رابعة من الإمارات إلى دمشق محملة بلقاحات “كوفيد 19”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 4 مايو/أيار، وصول طائرة شحن رابعة إلى العاصمة السورية دمشق، تحمل على متنها كميات كبيرة من لقاحات “كوفيد 19”.

وأوضحت الإمارات في بيان منشور عبر وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن الطائرة التي وصلت إلى دمشق، سيّرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، بهدف دعم  قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تفشيها.

وتستهدف هذه اللقاحات حماية العاملين في الخطوط الأمامية في المجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص في أماكن النزوح من تداعيات الجائحة وآثارها الصحية.

وقالت الإمارات إنها تسعى لتعزيز جهودها لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز أوضاعها الصحية، والوقوف بجانبها لبلوغ مرحلة التعافي من الأزمة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي للجائحة دوليا، وتعزيزا للمبادرات التي تضطلع بها، لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات الأزمات الصحية والإنسانية بصورة عامة، كما تأتي هذه المبادرة للمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا في عدد من الدول، وتعزيز أوجه الوقاية والحماية للسكان المحليين هناك.

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