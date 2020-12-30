مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة بنسبة 100٪

المستقلة/- حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة بنسبة 100 بالمائة وبإنتاج بلغ 20.5 مليون طن للخضر و10.7 مليون طن للفاكهة، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 100 بالمائة بإنتاج بلغ 6.5 مليون طن، في حين وصل الاكتفاء الذاتي من البصل لـ 100 بالمائة بعد إنتاج 4 ملايين طن.. بحسب وزارة الزراعة المصرية.

وأضافت الوزارة، أن مصر حققت كذلك الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 100بالمائة وبانتاج بلغ 13 مليار بيضة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 58 بالمائة وبإنتاج وصل لـ 520 ألف طن.

وأشارت إلى وصول الاكتفاء الذاتي من دواجن التسمين لـ96 بالمائة حيث وصل الإنتاج إلى 1.4 مليار طائر، في حين وصل الاكتفاء الذاتي من الأسماك لـ 90 بالمائة والإنتاج إلى 2 مليون طن.