مصر.. إحالة فتاة “تيك توك” مودة الأدهم للجنايات لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الأحد، بإحالة فتاة ”التيك توك“ المسجونة مودة الأدهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار بالبشر.

وتبين من التحقيقات ارتكاب مودة الأدهم جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع فتيات طبيعيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكِبت تلك الجريمة من قِبل جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بمصر، قضت ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي ”التيك توك“ و 3 آخرين من تهمة الاعتداء على القيم الأسرية.

وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، بالحبس لمدة سنتين وتغريمهما 300 ألف جنيه بتهمة التعدي على القيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور من خلال نشر مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت.

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