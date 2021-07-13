سوريا.. استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي مجددا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا لقذائف صاروخية اليوم وهو الاستهداف الثاني خلال يومين للقاعدة الموجودة في أكبر حقول النفط السورية بريف دير الزور الشرقي

ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية أن أعمدة الدخان تصاعدت من محيط القاعدة، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية في دير الزور أن الدخان ناجم عن قذيفتين صاروخيتين، وذكرت وكالة “فرات بوست” أن قذيفتين سقطتا في محيط القاعدة الأولى عند الساعة 12:15 والثانية عند الواحدة ظهر اليوم.

ولم ترد أي معلومات عن الجهة التي قامت باستهداف القاعدة.

وتكررت الاستهدافات للقواعد الأمريكية مؤخرا، إذ تعرضت قاعدة العمر في 11 من الشهر الحالي لعدة قذائف صاروخية، وفي العاشر منه وقع انفجار في القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” (أكبر حقول الغاز في سوريا).

والأسبوع الماضي استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر ثلاث مرات، كانت إحداها بواسطة طائرات مسيرة.