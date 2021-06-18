هيئة قناة السويس ترد على إعلان للوظائف الجديدة

حركة الملاحة في قناة السويس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة قناة السويس، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة التي تزعم الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة قناة السويس، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للهيئة بصلة.

وأوضحت أن الإعلان عن أية وظائف جديدة يتم رسمياً عبر الطرق المقررة قانوناً من خلال الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط التالي: “www.suezcanal.gov.eg”، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المنشورات، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

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