مكافاة لاعبي الوحدات بعد الفوز على الفيصلي

المستقلة/- قررت اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الوحدات، صرف مكافأة مالية قدرها 200 دينار أردني، لكل فرد من أفراد منظومة الفريق، بمناسبة الفوز على الفيصلي (1-0)، في المواجهة التي أقيمت في دوري المحترفين.

وقال محمد غنام الناطق الإعلامي للوحدات في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، إن مجلس الإدارة يشيد بما قدمه اللاعبون في هذه المباراة، مما أثمر عن تحقيق انتصار غالٍ جاء في ظروف صعبة ومعقدة، نظرا لغياب الجماهير الوحداتية، إلى جانب عدم مشاركة أكثر من لاعب مؤثر في صفوف الفريق.

وكفل الفوز لفريق الوحدات اعتلاء صدارة الدوري الأردني منفردا برصيد 23 نقطة، متقدما على مطارده الرمثا بفارق نقطتين، فيما تراجع الفيصلي ثالثا بـ20 نقطة.

وجاء الفوز قبل جولة من نهاية مرحلة الذهاب، حيث تبقى للوحدات لقاء يجمعه مع شباب العقبة.