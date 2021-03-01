مصر..توجيهات رئاسية بتأجيل تعديلات قانون الشهر العقاري

المستقلة/- وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وكانت تعديلات القانون الخاص بتسجيل الملكية العقارية، تتضمن تعددا في جهات تحصيل الرسوم واشتراط سداد 2.5% ضريبة عقارية عند تسجيل العقد.

وجاءت توجيهات السيسي خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي على صفحته الرسمية، بأن الاجتماع تناول استعراض “تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد”.