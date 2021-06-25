مصر.. انهيار عقار بالإسكندرية وإنتشال أشخاص تحت الأنقاض

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصيب عدد من سكان مبنى مأهول بجروح مختلفة جراء انهيار المبنى المكون من 4 أدوار، في منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية المصرية.

وتم انتشال شخصين مصابين بجروح وكسور، بينما لا يزال هناك عدد من قاطني المبنى تحت الأنقاض، وتجري محاولات لإنقاذهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر، إخطارا بانهيار عقار مأهول بالسكان في شارع الأحرار نطاق دائرة القسم، ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض.

وتوجهت قوات الأمن والدفاع المدني والإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان العقار المنهار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.