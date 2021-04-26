مصري يذبح زوجته وطفله في نهار رمضان لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أقدم مصري على ذبح زوجته وطفله بسكين، في نهار رمضان؛ بدعوى أنه تخيل بأن زوجته تخونه مع غيره في إحدى قرى محافظة الدقهلية.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالي قرية جوحر التابعة لمركز طلخا بالقليوبية، يفيد بقيام شخص بذبح زوجته وطفله، والعثور عليهما غارقين في دمائهما.

وكشفت التحقيقات قيام صاحب مخزن أسمدة بذبح زوجته، ونجله 8 سنوات بسكين؛ لمجرد أنه تخيل قيام زوجته بخيانته مع عدد من الرجال، وأن طفله الصغير ليس من صلبه.

وذكرت التحقيقات، أن المتهم استل سكينا وقام بنحرهما في منطقة الرقبة، موضحة أن الزوج المتهم له أربعة أولاد آخرين من نفس زوجته.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه، حيث اعترف بارتكاب الجريمة للسبب المذكور.

ونقلت الجثامين إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.