محمد صلاح يقود ليفربول ضد ريال مدريد

المستقلة/- أعلن زين الدين زيدان، ويورجن كلوب، مدربا ريال مدريد وليفربول، تشكيلتي فريقيهما استعدادا للمواجهة المرتقبة التي ستجمعهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودفع زيدان بالثنائي إيدر ميليتاو وناتشو فرنانديز في قلب الدفاع، لتعويض غياب رافائيل فاران وسيرجيو راموس.

أما يورجن كلوب، فواصل الدفع بالبرتغالي ديوجو جوتا من البداية، إلى جوار الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح.

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد:

كورتوا – ميندي – ميليتاو – ناتشو – فاسكيز – كاسيميرو – مودريتش – كروس – فينيسيوس – بنزيما – أسينسيو.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

أليسون – روبرتسون – كاباك – فيليبس – أرنولد – فابينيو – فينالدوم – كيتا – ماني – جوتا – محمد صلاح.