محافظة كربلاء تخطط لتنفيذ مشروع المدينة الجديدة

المستقلة /- تخطط محافظة كربلاء لتنفيذ مشروع المدينة الجديدة الذي يعد الأول من نوعه في العراق ويضم جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فضلا عن اسواق كبيرة ومولات وقنصليات ومنشآت اقتصادية وترفيهية.

وقال محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان الحكومة المحلية تعقد اجتماعات من اجل الوقوف على جميع التفاصيل بهدف تذليل اية معوقات، وتوفير التسهيلات كافة وحل التعارضات من أجل أن يكون المشروع جاهزا للتنفيذ بدون توقف، لا سيما أن المشروع يعد الاول من نوعه في البلاد والذي سيعزز من اقتصادها ويوفر الآف فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار الى ان هذه المدينة ستكون مصممة بتصاميم معمارية فريدة مواكبة للتطور والحداثة في البناء والانشاءات، مؤكدا عزم الحكومة المحلية على تفعيل العمل بهذا المشروع والمباشرة به، منوها بأن المشروع سيضم مدينة متكاملة اذ ستضم جميع المؤسسات الحكومية والمنشآت الرياضية والقنصليات والجوامع ومولات التسوق والفنادق والحدائق العامة والشوارع التجارية وجامعة ومنطقة تعليمية ومستشفى ومنطقة صناعية والعديد من المنشآت العامة الاقتصادية والترفيهية.

اخبار العراق