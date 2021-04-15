ليفربول يعتذر إلى ريال مدريد

المستقلة/- قدم ليفربول اعتذارا رسميا إلى ريال مدريد منافسه في دوري أبطال أوروبا بعد تضرر حافلة الفريق الإسباني عقب وصولها إلى ملعب أنفيلد لخوض إياب دور الثمانية مساء الأربعاء.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: “ندين بشكل قاطع الأحداث التي تسببت في أضرار لحافلة ريال مدريد أثناء وصولها إلى ملعب أنفيلد”.

وأكد: “إنه سلوك مشين وغير مقبول من قلة من الجماهير”.

وتابع: “نعتذر بشدة لضيوفنا عن أي إزعاج أو ضرر حدث لهم، سنعمل مع شرطة مرسيسايد للوصول لحقيقة الأمر وتحديد المسؤولين عن هذه الواقعة”.

وأظهر مقطع فيديو نحو 100 من جماهير ليفربول بعضهم يحمل ألعابا نارية ومشاعل ويطلقون صيحات استهجان عند وصول الحافلة.

وأظهر مقطع فيديو آخر تحطم جزء من إطار النافذة الخارجي للحافلة.

وتعادل ريال مدريد سلبيا مع ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه 3-1 ذهابا.

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