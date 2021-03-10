فايزر تتوقع انتاج 3 مليون جرعة من لقاح كورونا في 2022

المستقلة/-قال الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية “بيونتيك”، إن شركته قد يكون لديها القدرة على إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاح كوفيد – 19 مع شريكتها في الولايات المتحدة “فايزر” خلال العام المقبل، مما يجعل جرعات التطعيم متاحة على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم.

و قال “أوغور شاهين” أمس الثلاثاء في مقابلة مع تلفزيون ” بلومبرغ”، إنه: “من حيث المبدأ، يمكننا زيادة القدرة التصنيعية. ويعتمد ذلك على الطلب، كما يعتمد على عوامل مثل، ما إذا كانت هناك حاجة إلى دفعة إضافية من التطعيمات”.

وقال شاهين: ” لدينا سجل من الطلبات بالفعل يبلغ 1.3 مليار جرعة، وقد جرى الاتفاق عليهم بالفعل. ونحن نناقش جرعات إضافية، تقدر بمئات الملايين من الجرعات كخيارات، مع المنظمات الحكومية”.

و التزمت شركتا “فايزر” و “بيونتيك” بتقديم ملياري جرعة من لقاحهما هذا العام، حيث وعدت “فايزر” بشحن ثلثي طلبية الولايات المتحدة، البالغة 300 مليون جرعة، بحلول نهاية شهر مايو المقبل. وفي الاتحاد الأوروبي، وعد الشريكان بشحن ما لا يقل عن 500 مليون جرعة هذا العام، مع خيار شحن 100 مليون جرعة إضافية.

ووفقاً للدراسات المعملية باستخدام دم الأشخاص الذين جرى تلقيحهم، فإن الشكل الحالي للقاح أقل فعالية ضد سلالة جنوب إفريقيا منه عن الإصدارات المتحورة الأخرى من فيروس كورونا. و في حين أن اللقاح لا يزال يوفر بعض الحماية، فإن الآثار المترتبة على الفيروس المتحور لا تزال غير واضحة.

وقال شاهين: إن الشركتين ستحصلان على مزيد من البيانات حول الفيروس المتحور الجنوب إفريقي في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.

وجرى اعتماد استخدام لقاح الشركتين في أكثر من 50 دولة. وبخلاف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، جاءت الطلبات الرئيسية الأخرى من اليابان وكندا والمملكة المتحدة.

ووفقاً للدراسات المعملية باستخدام دم الأشخاص الذين جرى تلقيحهم، فإن الشكل الحالي للقاح أقل فعالية ضد سلالة جنوب إفريقيا منه عن الإصدارات المتحورة الأخرى من فيروس كورونا. و في حين أن اللقاح لا يزال يوفر بعض الحماية، فإن الآثار المترتبة على الفيروس المتحور لا تزال غير واضحة.

وقال شاهين: إن الشركتين ستحصلان على مزيد من البيانات حول الفيروس المتحور الجنوب إفريقي في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.

وجرى اعتماد استخدام لقاح الشركتين في أكثر من 50 دولة. وبخلاف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، جاءت الطلبات الرئيسية الأخرى من اليابان وكندا والمملكة المتحدة.

ومع تزايد حملات اللقاحات، قال شاهين