صور جديدة للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي بإسبانيا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أوضحت وكالة “أسوشيتد برس” أن الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ظهرت بعد غياب في صور على حساب في “إنستغرام” يعود لمجندة سابقة في البحرية البريطانية.

ولفتت الوكالة إلى أن الحساب المذكور يعود لسيدة تدعى  سيونيد تيلور، وصفت بأنها “عضو سابق في البحرية الملكية”، أفاد صباح اليوم الاثنين بأن الشيخة لطيفة موجودة في إسبانيا في “عطلة أوروبية”.

وفيما ذكر أن صورة ابنة حاكم دبي التقطت في مطار “أدولفو سواريز مدريد باراخاس”، علقت تيلور بالمناسبة  قائلة: “عطلة أوروبية رائعة مع لطيفة. نستمتع بالاستكشاف!”.

وكتبت تيلور ردا على سؤال عن الشيخة لطيفة قائلة: “إنها رائعة”، في حين أن الوكالة لفتت إلى أن العضو السابق في البحرية البريطانية لم ترد على مكالماتها الهاتفية، والأمر ذاته حصل مع سفارتي الإمارات في لندن ومدريد، وكذلك المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وكانت السيدة البريطانية ذاتها قد نشرت في مايو الماضي صورا للشيخة لطيفة في مركزين تجاريين بدبي.

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن هذه الصور تتناقض مع “دعوة خبراء بالأمم المتحدة ونشطاء حقوقيين لحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، إلى تقديم معلومات عن ابنته”

وكانت ضجة أثيرت حول الشيخة لطيفة بدأت حين قيل إنها حاولت في عام 2018 الهرب من البلاد، إلا أن قوة خاصة أوقفتها على متن قارب قبالة سواحل الهند.

كما أظهرت مشاهد مصورة نشرتها شبكة “سي إن إن” في فبراير الماضي، الشيخة لطيفة وهي تقول إنها تعيش في “فيلا تحولت إلى سجن”.

 

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