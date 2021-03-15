شاهد..أول ظهور للفنان الكويتي طلال سام بعد إطلاق سراحه

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نشر الفنان الكويتي طلال محمود السمدان، المعروف بـ“طلال سام“، مقطع فيديو له عبر خاصية ”الاستوري“ في حسابه على موقع ”إنستغرام“، في أول ظهور مصور له عقب إطلاق سراحه.

وكان تم ضبط طلال سام، قبل يومين إثر اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار، من خلال مقطع فيديو تم تناقله على نطاق واسع بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي.

وقال طلال سام في ظهوره الجديد: ”كيف الحال شلونكم، ترا تعبان لكن قلت لا يصير يعدي اليوم بدون ما أشكركم وأشكر كل شخص وقف معاي“.

وأضاف: ”أنا بخير وهتكلم عن وجهة نظري بالموضوع اللي صار والحين بحضر الأكل عشان استرجع الطاقة شوي“.

واستعرض طلال سام، الرسائل ومقاطع الفيديو التي وصلته، قائلا إن ”الجميع يحبونه“.

وأوقف الفنان، عقب استدعائه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية) للتحقيق معه، بعد ظهوره بمقطع فيديو واقفا في مكان مرتفع، مرددا عبارة: ”جاهزين يا أطفال“، قبل أن يلقي هاتفه من الأعلى، ثم ينزل لالتقاطه.

وطلال سام، واحد من المشاهير الكويتيين، ويعرّف عن نفسه بأنه ”مُدوّنٌ ومغنٍ وكاتبُ أغانٍ وممثل“، عُرف بنشره للمقاطع الكوميدية عبر حساباته الإلكترونية، ويحظى بأكثر من مليون متابع عبر حسابه في ”إنستغرام“، إضافة إلى 222 ألف متابع عبر ”تويتر“.

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