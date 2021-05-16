ريال مدريد يدرس إعادة مدربه السابق

المستقلة/- تدرس إدارة نادي ريال مدريد إعادة مدرب سابق للميرنجي لتولي المهمة الفنية خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

وزعمت العديد من التقارير أن زيدان سيرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأن المدرب الفرنسي أبلغ لاعبي الميرنجي بهذا القرار منذ أيام.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مسؤولي ريال مدريد يفكرون في إعادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى “سانتياجو برنابيو”، إذا رحل زيدان بنهاية الموسم.

وسبق أن درب أنشيلوتي ريال مدريد وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2014، لكن بيريز أقاله عقب نهاية الموسم التالي، بعد خسارة الليجا ودوري الأبطال.

وذكرت أن عودة أنشيلوتي إلى ريال مدريد قد يصاحبها عودة جاريث بيل المعار إلى توتنهام، والذي سبق أن تألق مع الفريق الملكي تحت قيادة المدرب الإيطالي.

 

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