رغم كورونا..ارتفاع السيولة النقدية في أسواق الخليج إلى 670 مليار دولار

المستقلة/-قفزت السيولة النقدية فى الأسواق الخليجية %112 خلال العام الماضى الذى انتشر فيه وباء فيروس كورونا لتتجاوز 670 مليار دولار بالمقارنة بعام 2019، بينما ارتفع إجمالى القيمة السوقية للبورصات الخليجية بنسبة %2 فقط أو ما يعادل 59 مليار دولار من 3.003 تريليون دولار الى 3.062 تريليون دولار خلال نفس الفترة.

وصعد إجمالى القيمة السوقية للبورصات الخليجية خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة %28 أو حوالى 683 مليار دولار ليصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار خلال، مقارنة مع المستوى المتدنى الذى انحدر إليه خلال ذروة أزمة كوفيد 19.

وأظهر مسح قام به المحللون فى شبكة CNBC أن فيروس كورونا الذى انتشر منذ مارس 2020، تسبب فى خسائر قدرها 8000 نقطة نتيجة تداعيات الأزمة الصحية، ورغم ذلك استطاعت مؤشرات الأسواق الخليجية أن تتعافى وتحقق مكاسب بنسبة %98 تصعد 7900 نقطة نهاية العام الماضى.

وأنهت الأسهم السعودية عام 2020 على ارتفاع ومكاسب، لتحق أفضل أداء بين بورصات المنطقة العربية وسط عام عصفت به الجائحة، بدعم من تعافى أسعار البترول وقوة التدفقات المالية ليرتفع مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات السعودية المدرجة بأكثر من 3.6 % خلال العام الماضى مسجلا خامس مكسب سنوى له على التوالى لتزداد ثقة المستثمرين به، ولاسيما مع استمرار التوزيع العالمى للقاحات فى أكثر من 50 دولة حتى الآن .