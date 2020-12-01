“جامعة الدول” تبحث انشاء صندوق عربي لمواجهة الكوارث والأزمات

المستقلة/- استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفداً من رؤساء عدد من الاتحادات العربية النوعية أعضاء ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، حيث بحث معهم مقترح إنشاء صندوق عربي لمجابهة الكوارث والأزمات.

تناول اللقاء أيضاً عدداً من الأفكار والمبادرات الإيجابية، من بينها مقترح إنشاء صندوق عربي لمجابهة الكوارث والأزمات، وتحديد يوم عربي للتطوع على غرار اليوم العالمي للتطوع، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتحادات العربية النوعية الفاعلة والجادة في عملها لتعزيز المشاركة والتفاعل الإيجابي للمواطن العربي مع هذه الاتحادات.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى التحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، والمزمع عقدها مطلع عام 2021، تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية.