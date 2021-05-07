تونس تفرض إغلاقا شاملا لمدة اسبوع لمواجهة كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي عن فرض حالة إغلاق شامل في البلاد لمدة أسبوع، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد المشيشي، خلال ندوة صحفية أجراها في مقر رئاسة الحكومة اليوم الجمعة، أن حالة الحجر الصحي الشامل في تونس ستستمر اعتبارا من التاسع وحتى 16 مايو الجاري، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالقيود الجديدة والامتناع عن تبادل زيارات عيد الفطر هذا العام.

وحذر رئيس الحكومة من أن الوضع الصحي في البلاد تفاقم إلى درجة حرجة ويتعين على المواطنين الوعي بخطورته، مقرا بأن هناك مخاوف من خطر انهيار المنظومة الصحية بسبب زيادة عدد المصابين بالعدوى.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية مساء أمس الخميس عن تسجيل 86 وفاة و1410 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 السابقة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في البلاد إلى 11208 حالات وفاة، فيما لا يزال 2684 مصابا بكورونا في المستشفيات العامة والخاصة، بالإضافة إلى 508 مرضى في أقسام العناية المركزة و152 آخرين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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