توقيع اتفاقية بين كوريا الجنوبية والإمارات في مجال الطاقة النووية

المستقلة /- وقعت هيئة الطاقة المائية والنووية الكورية الجنوبية مذكرة تفاهم للأبحاث والتطوير مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وجاء ذلك من أجل الدراسة والتطوير وتبادل التقنيات الخاصة بمفاعل نووي كوري مصدر إلى  الإمارات، حيث أن الهيئتين ستتعاونان بموجب مذكر التفاهم الموقعة بينهما، خلال السنوات الثلاث القادمة، في مجال الأبحاث والتطوير في 9 مجالات، منها معدات محطات الطاقة النووية والكيماويات النووية وغيرها، بالإضافة إلى تشغيل فريق عمل خاص، حسب المجالات.

من الجانب الكوري الجنوبي، أوضحت الهيئة أنها تتطلع بموجب مذكرة التفاهم الموقعة، قبيل تشغيل محطات الطاقة النووية بكمية تجارية في محطة براكة النووية في الإمارات، إلى مساهمة الأمر أيضا في زيادة تبادل التقنيات الخاصة بمفاعل “APR1400″ الكوري الجنوبي الصنع، في منطقة الشرق الأوسط.

هذا وقال رئيس الهيئة الكورية الجنوبية، جيونغ جيه هون: ” اعتمادا على إنجازات وافرة كسبتها الهيئة عبر تشغيل محطات الطاقة النووية في البلاد طوال حوالي 40 عاما، ستدعم الهيئة بكل ما في وسعها لتطوير العلاقة القائمة بين الهيئة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى علاقة الشراكة ذات المنفعة للطرفين”.

 

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