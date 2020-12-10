تعرف على ترتيب منتخب العراق في تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر

تعرف على ترتيب منتخب العراق في تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر

(المستقلة) أصدر الاتحاد الدولي للعبة الجديد “فيفا”، اليوم الخميس، عن التصنيف الأخير للمنتخبات هذا العام.

وجاء المنتخب الوطني في المركز الـ69 برصيد 1347 نقطة، ليحافظ على ترتيبه.

وحل العراق في المركز السابع على مستوى المنتخبات العربية بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية.

وعلى المستوى الآسيوي جاء “أسود الرافدين” في المركز السابع أيضا، بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية.

وتصدر منتخب بلجيكا التصنيف برصيد 1780 نقطة، يليه فرنسا برصيد 1755، ثم والبرازيل برصيد 1743، وإنجلترا برصيد 1670 نقطة.