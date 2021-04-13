تشيلسي ينتظر الفائز من لقاء ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

المستقلة/- تأهل تشيلسي إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام بورتو، بنتيجة (0-1)، مساء الثلاثاء، في إياب ربع النهائي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم الإيراني مهدي طارمي، علما بأن لقاء الذهاب الذي أقيم على الملعب ذاته، قد انتهى بفوز تشيلسي (2-0)، ليتفوق الفريق اللندني 2-1.

وأقيم اللقاء في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في مدينة إشبيلية الإسبانية، بسبب قيود السفر المفروضة على القادمين من بريطانيا، بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وسيلعب تشيلسي في الدور نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة ليفربول وريال مدريد، وسيلتقيان إيابا مساء الأربعاء، علما بأن لقاء الذهاب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو قد انتهى بفوز الملكي (3-1).

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