بتوجيهات أميرية.. قطر ترسل مساعدات طبية الي تونس

المستقلة/-احمد عبدالله/ تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وصلت إلى تونس طائرتا شحن تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية، محملتين بمساعدات طبية، دعما للجهود التونسية في مكافحة كورونا.

وتتضمن المساعدات مستشفى ميدانيا بسعة 200 سرير، مجهزا بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 100 جهاز تنفس صناعي.

وتأتي هذه المساعدات في إطار سياسة قطر التي تقوم على تعزيز التضامن والتعاون الدوليين لمواجهة وباء كورونا، وكذلك في إطار توطيد الروابط الوثيقة وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين.
وأشاد هشام المشيشي، رئيس الحكومة، وزير الداخلية بالنيابة في تونس، بالعلاقات الوثيقة والنموذجية التي تجمع بين قطر وتونس في العديد من المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية
وأثنى المشيشي في تصريحات، على وقوف قطر مع تونس، خصوصا في مواجهة جائحة كورونا.
بدوره قال سعد بن ناصر الحميدي، سفير قطر لدى تونس، إن هذه المساعدات الطبية تأتي لمساندة مجهودات الحكومة التونسية في مواجهة تفشي وباء كوفيد 19 ، ولتوطيد الروابط الوثيقة وعلاقات التعاون التي تجمع بين البلدين.
وسجلت السلطات الصحية التونسية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا في الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية في البلاد، فيما تعمل الحكومة على تدارك الوضع بقرارات استثنائية، أبرزها تشديد القيود ومنع التجمعات

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