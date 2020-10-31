الوحدات ضد الفيصلي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يترقب عشاق الكرة الأردنية مباراة القمة بين الوحدات والفيصلي، مساء السبت، في الجولة الـ11 من الدوري الأردني للمحترفين.

الوحدات يتصدر جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 24 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز الثالث بـ17 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الوحدة ضد الفيصلي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت عمّان، السابعة والنصف بتوقيت بغداد ومكة المكرمة.

وتذاع قناة الوحدة ضد الفيصلي على قناة الأردن الرياضية.

تشكيل الوحدات المتوقع:

حارس المرمى: عامر شفيع.

خط الدفاع: فراس شلباية – منذر رجا – محمد الباشا – محمد الدميري.

خط الوسط: رجائي عايد – عامر ذيب – صالح راتب – أحمد هشام – أشرف نعمان.

خط الهجوم: الحاج مالك.

تشكيل الفيصلي المتوقع:

حارس المرمى: نور بني عطية.

خط الدفاع: ياسر الرواشدة – براء مرعي – يوسف الألوسي – شريف عدنان.

خط الوسط: بهاء عبد الرحمن – محمد خميس – مهدي علامة – ماهر الجدع – ياسين البخيت.

خط الهجوم: ديالو.