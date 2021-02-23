النصر يحسم ديربي الهلال في الدوري السعودي

المستقلة/- فاز النصر على ضيفه وغريمه الهلال (1-0)، بمباراة ديربي الرياض التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في ختام الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأقيمت مباراة ديربي النصر ضد الهلال على ملعب “مرسول بارك” معقل “العالمي”.

ويعود الفضل في تحقيق الفوز للنصر أمام الهلال، لنجمه الأرجنتيني جونزالو “بيتي” مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 21.

وبهذا الفوز ليستعيد النصر انتصاراته، ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما تكبد الهلال خسارته الرابعة وتوقف رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر الشباب (41 نقطة).