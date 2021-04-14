العراق يحاول إعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية

المستقلة /- قال موقع “ميدل ايست مونيتور” البريطاني، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يؤكد دعمه لعودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد نحو عقد على طردها من الجامعة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها.

وأشار الموقع البريطاني إلى أنه خلال اجتماع بين الكاظمي والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قبل أيام، بحث الطرفان عددا من القضايا العربية والدولية، وأن الكاظمي أكد على دعمه لإنهاء النزاع المستمر في اليمن، ومساعدة لبنان في أزمته السياسية والاقتصادية، والسماح لسوريا بالعودة إلى الجامعة العربية.

وأضاف الموقع أن تصريحات الكاظمي جاءت بعد نحو شهرين على دعوة وزير الخارجية فؤاد حسين لاستعادة سوريا لعضويتها في الجامعة العربية والتي سحبت منها في العام 2011 بعد قمع نظام الأسد للمتظاهرين.

وخلال زيارة أبو الغيط الى بغداد، قال حسين إن على بغداد والجامعة العربية العمل معا لإيجاد آلية للحوار مع مختلف الدول التي لديها نفوذ في سوريا في إطار جهد لتسوية النزاع المستمر منذ عقد.

وذكر الموقع البريطاني أن للنزاع المستمر وعدم الاستقرار في سوريا تأثيرات سلبية على اقتصاد العراق وسياسته باعتباره دولة جارة، بحسب تأكيدات وزير الخارجية العراقي.