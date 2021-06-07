العدل السويسرية ترفض اتخاذ إجراءات عقابية ضد أندية دوري السوبر الأوروبي

المستقلة /- ذكر الصحفي ماريو توريخون من إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية، أن وزارة العدل السويسرية أبلغت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ والاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد أندية دوري السوبر الأوروبي.

وكان ”يويفا“ قد هدد بطرد الأندية التي ما زالت متشبثة بدوري السوبر الأوروبي، برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما لجأت الأندية الثلاثة لمحكمة العدل الأوروبية لمنع اتخاذ أي قرار ضدها.

وكانت محكمة إسبانية بدورها قد حكمت بعدم معاقبة الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، وطلبت من محكمة العدل الأوروبية رأيها في شأن احترام ”يويفا“ لقوانين المنافسة الحرة.

ويعتبر قرار وزارة العدل السويسرية ضربة قوية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكون مقره يوجد على الأراضي السويسرية ويخضع لقوانين البلد.

🚨⚽ Las consecuencias de la Superliga | Informa @mariotorrejon 👨🏻‍⚖️❌ La UEFA y la FIFA han sido notificadas a través del ministerio de justicia de Suiza de que no se pueden tomar represalias contra los clubes de la Superliga pic.twitter.com/rGW9eeo907 — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 6, 2021

وكان ”يويفا“ قد فتح الباب أمام إجراء تأديبي ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وهي الأندية الثلاثة التي ما زالت لم تنسحب بشكل نهائي من المشروع رغم فشله تحت ضغط الجماهير وحكومات الدول الأوروبية والاتحادات المحلية.

واكتفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإصدار غرامات مالية على الأندية التسعة المنسحبة من المشروع، وهدد بتصريحات مباشرة من رئيسه والأمين العام بمنع الأندية الثلاثة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حال عدم انسحابها من المشروع.

كما أن ألكسندر تشيفرين، رئيس يويفا، أطلق مؤخرا تصريحات هاجم خلالها آندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، وقال لشبكة ”فوتبول إيطاليا“: ”بالنسبة لي، هذا الرجل لم يعد موجودا، اعتقدت أننا صديقان، لكنه كذب أمام وجهي حتى اللحظة الأخيرة من اليوم الأخير، وأكد لي أنه لا يوجد ما يدعو للقلق“.

وأضاف: ”في اليوم السابق، كان قد وقع بالفعل على وثائق لإطلاق دوري السوبر الأوروبي، أضع رئيس يوفنتوس في الفئة الأولى من الذين يقع عليهم الخطأ في هذه القضية“.