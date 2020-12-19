الصناعة المصرية : جهود حكومية لاحتواء أزمة كورونا وتقليل تبعاتها على الاقتصاد

المستقلة/أمل نبيل/ أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، ان الحكومة المصرية لم تألوا جهداً في مساندة القطاع الصناعى والتجارى خلال ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث قامت وبتوجيهات من القيادة السياسية بجهود كبيرة لاحتواء الازمة وتقليل تبعاتها على الاقتصاد المصري وهو ما انعكس في المؤشرات الدولية التي تؤكد نجاح مصر في ادارة أزمة انتشار الفيروس بالمقارنة بالعديد من دول العالم التي شهدت تراجعاً كبيراً في معدلاتها الاقتصادية.

وقالت الوزيرة خلال مشاركتها في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ، اليوم السبت، ان الحكومة حرصت منذ بداية الازمة على عدم توقف عجلة الانتاج والحفاظ على وتيرة عمل الصناعة المصرية وفي الوقت ذاته حماية العمالة من الإصابة بالفيروس من خلال إلزام المصانع باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، مشيرة الي ان الوزارة تلقت طلبات من عدد كبير من المصانع والشركات خلال ذروة الازمة للعمل بـ3 ورديات خلال اليوم بالتزامن مع تطبيق قرار حظر التجوال وتم الاستجابة لهذه المطالب لا سيما وأن الغرض الاساسى هو أن تسير العملية الإنتاجية بشكل طبيعى خاصة في قطاعات الصناعات الطبية والغذائية لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه السلع والمنتجات الأساسية.