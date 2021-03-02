السعوديون يودعون مهندس “بئر زمزم” عن عمر يناهز 80عاما 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ودع السعوديون، اليوم الثلاثاء، يحيى كوشك، ابن مدينة مكة المكرمة، أول من غاص في “بئر زمزم”.

وأفادت صحيفة “المدينة” السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن مهندس بئر زمزم، الدكتور يحيى حمزة كوشك، مدير عام مصلحة المياه والصرف سابقا، توفى مساء أمس الإثنين، عن عمر ناهز 80 عاما.

وشغل منصب مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية ووكيل الشؤون الفنية لأمانة العاصمة، ومهندس مدني لشؤون البلديات في وزارة الداخلية، وكان عضوا في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.

وقاد كوشك فريق تنظيف “بئر زمزم” قبل 4 عقود، كما كتب كتابا عن زمزم، قيد فيه مشاهداته داخل البئر.

وقام يحيى في مهمته تلك، بدراسة تعقيم ماء زمزم بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، التي ضمنها كتابه الشهير “زمزم طعام طعم وشفاء سقم”.

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