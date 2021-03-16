الحكم بسجن مدرب الهلال والنصر السابق

المستقلة/- قال التلفزيون الرسمي في كرواتيا، إن المحكمة العليا بالبلاد أكدت حكما بالسجن ضد زوران ماميتش مدرب دينامو زغرب بتهمة الغش والتهرب الضريبي.

وذكر دينامو في بيان بموقعه على الإنترنت أن ماميتش، مدرب الهلال والنصر السعوديين سابقا، استقال على الفور بعد تأكيد الحكم.

ونقل البيان عن ماميتش قوله: “رغم أنني لا أشعر بالذنب قدمت استقالتي كما قلت سابقا إنني سأفعل اذا تأكد الحكم وأتمنى حظا سعيدا للنادي”.

وأعلن دينامو أن المدرب الجديد سيكون دامير كرزنار لاعب الفريق السابق.

كما أكدت المحكمة حكما بالسجن ضد شقيق ماميتش، زدرافكو، المدير التنفيذي السابق لدينامو، وكذلك مسؤول الضرائب السابق ميلان برنار.

وأوضح بيان للتلفزيون الكرواتي أن المحكمة أقرت حكما بسجن زدرافكو ماميتش لمدة 6 سنوات ونصف بتهمة اختلاس 116 مليون كونا (18.26 مليون دولار) من نادي دينامو.

وأضاف “خفضت المحكمة الحكم ضد زوران ماميتش بالسجن لـ4 سنوات و8 أشهر بدلا من 4 سنوات و11 شهرا، كما تقلصت مدة سجن ميلان برنار إلى 3 سنوات وشهرين بدلا من 4 سنوات وشهرين”.

وواجه الثلاثة اتهامات بالتهرب الضريبي بمبلغ 12.2 مليون كونا (1.9 مليون دولار) واختلاس 116 مليون كونا من انتقالات اللاعبين.

وسيستضيف بطل كرواتيا توتنهام يوم الخميس في إياب دور 16 بالدوري الأوروبي بعد أن خسر 0-2 من الفريق الانجليزي بالذهاب الأسبوع الماضي.