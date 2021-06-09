الإمارات تحظر دخول القادمين من 3 دول أفريقية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء، إن الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ستمنع دخول القادمين من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بدءا من 11 يونيو/ حزيران، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول، وذلك ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأضافت أن ذلك التعليق سيشمل دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يومًا قبل القدوم إلى الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات التي تنقل الركاب من الإمارات إلى الدول الثلاث.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا عبر دول أخرى، أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يومًا، لكي يسمح لهم بدخول الإمارات، مع استمرار رحلات الشحن بين الإمارات مع الدول الثلاث.

وأهابت الهيئة من جميع المسافرين المتأثرين بالقرار، ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

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