إقرار النظام الأساسي استعدادا لانتخابات اتحاد القدم العراقي

المستقلة/- صوّت رؤساء الاتحادات الفرعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، على النظام الأساسي لعام 2021، الخاص بانتخابات الاتحادات الفرعية.

وقال عضو الهيئة التطبيعية، الدكتور أسعد لازم، في تصريحات صحفية إن الاتحادات الفرعية صوتت بالغالبية العظمى، على النظام الأساسي لعام 2021، الذي سيُعتمد في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة.

وأوضح لازم أن 15 اتحادا فرعيا صوتوا بالموافقة، من أصل 17 اتحادا.

وأضاف أن الهيئة التطبيعية ستحدد مواعيد لاستلام الترشيحات، لمن يرغبون في الترشح عن الاتحادات الفرعية، وستضع لاحقا جدولا زمنيا، تُحدد من خلاله انتخابات جميع الاتحادات الفرعية.

وأشار إلى أن التطبيعية حريصة على إكمال جدول أعمالها، على أكمل وجه، والتحضير لمؤتمر انتخابي يفرز مجلس إدارة يقود الاتحاد العراقي لكرة القدم.

يشار إلى أن الاتحاد العراقي تقوده الهيئة التطبيعية، منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، بعد الاستقالة الجماعية لإدارة اتحاد الكرة.

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