أضرار مادية جسيمة وإصابات نتيجة قصف صاروخي من غزة على إسرائيل

أضرار مادية جسيمة وإصابات نتيجة قصف صاروخي من غزة على إسرائيل

المستقلة/-أحمد عبدالله/شن الجناحان العسكريان لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” اليوم الخميس هجمات صاروخية مكثفة جديدة خلفت إصابات وأضرارا مادية في عدد من مدن جنوب إسرائيل.

وأعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لـ”حماس”، أنها أطلقت أربع رشقات صاروخية على مدينة عسقلان وثلاثا آخرى على مدينة بئر السبع، بالإضافة إلى قصفها مدينة أسدود، “ردا على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة”.

بدورها، أكدت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، أنها وجهت “ضربة صاروخية قوية” إلى المدن الواقعة في غلاف قطاع غزة “ردا على استهداف المدنيين والمنازل السكنية”.

وأوضحت “سرايا القدس” أن هذا القصف طال عسقلان، بالإضافة إلى إطلاق رشقات صاروخية مكثفة على مدينتي سديروت ونتيفوت.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في أسدود وبئر السبع وعسقلان وغيرها من المدن في جنوب إسرائيل.