نبيه الوحش يطالب بسحب الجنسية المصرية من محمد رمضان

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المستقلة /-تحت عنوان “خبر عاجل وهام”، طالب المحامي المصري الشهير نبيه الوحش بسحب الجنسيّة المصريّة من النجم محمد رمضان، على خلفية الصورة الّتي انتشرت له مع نجم اسرائيلي في دبي.

وأعلن نبيه الوحش في بيانه: “إلى كلّ المصرين الوطنين الشرفاء الغيورين على الثوابت الوطنية، جاري إعداد انذار على يد محضر وإرساله إلى معالي وزير الداخلية والمتضمّن إلزام معاليه بسرعة إصدار قرار عاجل وعادل بسحب الجنسية المصرية من التافه الجاهل المشخصاتي محمد رمضان”.

وأضاف:”او إعداد تقرير وعرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء يطلب بموجبه من سيادته سرعة إصدار قرار بأسيوط الجنسية المصرية عن المشخصاتي محمد رمضان، نظراً لتوافر شروط سحب واسقاط الجنسية في حقّه عملاً بالمادتين ١٦ و ١٧ من القانون ٢٦ لسنةة ١٩٧٥ لقيامه بالتطبيع مع أحد المشخصاتية لاحد أفراد الكيان الصهيوني الحقير”.

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