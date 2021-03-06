مصر والسودان يتفقان على ضرورة التوصل لاتفاق لملء سد النهضة

المستقلة/-عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى اجتماعاً مع عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، في إطار الزيارة الرسمية للسيسي للعاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، السفير بسام راضي، اليوم السبت، أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة في مختلف المحافل للدفع نحو التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان، على أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل بغرض تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية في نهر النيل، على النحو الذي من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة الدول وتجنب الإضرار بأي طرف.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن المباحثات شهدت مناقشة مختلف أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والسودان، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار الجانبان، إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، فضلا عن البناء على ما يتحقق من نتائج إيجابية خلال الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين بالدولتين.