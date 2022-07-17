ما هو اسباب ظهور بقع بنية على الجلد .. اسباب صادمة

المستقلة /- ما هو سبب ظهور بقع بنية على الجلد؟

تظهر البقع البنية على الجلد أو ما يُعرَف بفرط التصبغ نتيجةً لإنتاج الجلد للميلانين في مناطق معينة أكثر من المعتاد، والميلانين هو المادة التي تُعطِي العيون والجلد والشعر لونها.

ويُطلِق الناس على هذه البقع الداكنة اسم بقع الشيخوخة أو البقع الشمسية، وتظهر هذه البقع لأسباب عديدة، بما في ذلك:

1.أشعة الشمس:

البقع الشمسية أو التصبغات الشمسية أو بقع الكبد، هي بقع تظهر نتيجةً لتعرض لجسم لأشعة الشمس أو بسبب أسرة التسمير، كلٌ من اليدين والوجه والذراعين هي أجزاء الجسم الأكثر تعرضًا للشمس، لذا فهي أكثر عرضةً للإصابة بالبقع الشمسية.

2.التغيرات الهرمونية:

الكلف هو مرض جلدي يتسبب بظهور بقع صغيرة بلون مختلف على الجلد، وهو مرض شائع أكثر بين النساء خاصةً خلال الحمل، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية تتسبب الهرمونات بظهور الكلف.

3.أثر جانبي لبعض الأدوية:

تتسبب بعض الأدوية بتصبغ الجلد وظهور بقع بنية، وتُعدّ مضادات الاتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، والتتراسيكلينات، والأدوية النفسية، هي أكثر الأدوية التي تتسبب بتصبغ الجلد.

4.التهاب الجلد:

قد يتسبب التهاب الجلد بظهور بقع بنية، وقد يكون سبب التهاب الجلد بعض الأمراض، مثل الإكزيما أو الصدفية أو حب الشباب,

5.أثر ناتج عن التئام الجروح:

يمكن أن تظهر البقع البنية بعد التئام جرح في الجلد ناتج عن لدغة حشرة أو حرق أو إصابة، ويمكن لهذه البقع أن تختفي مع الوقت.

6.تهيج الجلد:

يمكن لبعض منتجات الجلد أو الشعر التجميلية التسبب بتهيج الجلد، ممّا يتسبب بظهور بقع بنية.

7.مرض السكري:

قد يتسبب مرض السكري بجعل بعض مناطق الجلد أغمق، وقد يتسبب بأمراض أخرى، مثل الشواك الأسود الذي يتسبب بجعل الجلد داكن اللون ومخملي الملمس، وقد تظهر بقع في الساق، كما يمكن أن يتسبب مرض السكري باعتلال الجلد السكري، والذي قد يخلط الناس بينه وبين البقع البنية الناتجة عن تقدّم السن.

8.أمراض المناعة الذاتية والحساسية:

يحافظ جهاز المناعة على صحة الجسم من خلال محاربة أي أجسام غريبة تتسبب بعدوى أو مرض، ولكن لدى الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية والحساسية يُخطِىء الجسم في تمييز الخلايا السليمة فيعاملها على أنها جسم غريب ويهاجمها؛ مما يتسبب بالتهاب الجسم وظهور أعراض مختلفة بما في ذلك التورم والاحمرار.

وبعض الأمراض مثل الذئبة الحمامية يهاجم فيها جهاز المناعة الجلد، ويتسبب بتغير لون الجلد، وتتفاوت الأعراض بين طفح جلدي وبثور إلى تغير لون الجلد ليصبح أفتح أو أغمق، ويمكن للحساسية اتجاه طعام أو نبات أو مهيج معين التسبب بظهور بقع على الجلد في مناطق مختلفة من الجسم قد تبدو كطفح جلدي أو كنتوء بارزة تتسبب بحكة أو حرقة.

علامات الولادة أو الوحمات:

الوحمات هي بقع جلدية متغيرة اللون تظهر عند الولادة أو بعدها ولها عدة أنواع:

1_ الشامات: الشامات هي بقع بنية أو سوداء على الجلد تظهر عند الولادة، معظمها لا يتسبب بالقلق إلا أن تغير حجمها أو شكلها قد يكون دلالة على وجود مشكلة ويجب أن تفحص من قبل الطبيب.

2_ البقع الزرقاء المنغولية: هي بقع زرقاء تظهر على الرضع، غالبًا لدى من يكونون من أصل أسيوي، وهي ليست ضارة كما أنها تتلاشى مع الوقت.

3_ بورت واين: بقع مسطحة باللون الوردي أو الأحمر ناتجة عن تورم الأوعية الدموية.

4_ وحمة الفراولة: هي وحمة حمراء شائعة بين الأطفال والرضع وعادة ما تزول عند سن العاشرة.

هل البقع البنية على الجلد خطيرة؟

البقع البنية ناتجة عن فرط التصبغ الذي له العديد من الأسباب، إلا أنها غالبًا ما تكون غير ضارة ولا داعي لعلاجها، وفي حالة الرغبة بعلاجها لأسباب تجميلية، فإنّ فعالية العلاج تعتمد على سبب ظهور البقع البنية ومدى انتشارها، ويجب معرفة أنها قد لا تتلاشى تمامًا، وقد تحتاج إلى وقتٍ طويلٍ قبل ملاحظة الفرق.

رغم أن في معظم الحالات تكون فيها البقع البنية غير ضارة، إلا أنه وفي بعض الحالات قد يصعب التفرقة بين البقع البنية وتغيرات الجلد الأخرى، مثل الورم الميلانيني، وهو نوع من أنواع سرطان الجلد؛ لذا يجب زيارة الطبيب في حال عدم القدرة على معرفة سبب البقع البنية، كما أنه وفي حال كانت البقع البنية

تظهر فجأة. تتسبب بحكة. تتسبب بوخز. تنزف. يتغير لونها وحجمها.