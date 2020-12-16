فيتش: تطبيع العلاقات بين قطر وجيرانها سيكون إيجابياً لائتمانها ط

المستقلة/-قالت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” إنَّ تطبيع العلاقات بين قطر وجيرانها سيكون إيجابياً لائتمان قطر، ولكنَّ ديون القطاع العام ستظلُّ عبئاً على التصنيف الائتماني للدولة.

وترى “فيتش” أنَّ هناك علامات على تقدم محرز باتجاه حل النزاع الذي بدأ في منتصف 2017 بين قطر و”الرباعي” (الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر)، وأدى تقريباً إلى قطع كامل للعلاقات التجارية، والمالية، والدبلوماسية، وقد تكشف قمة مجلس التعاون الخليجي يوم 5 يناير 2021 عن المجال المحتمل لأي اتفاقية، وسيكون التطبيع -في حال حدوثه- تدريجياً على الأرجح، وسيبدأ بخطوات ثنائية الجانب بين السعودية وقطر.