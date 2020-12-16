فيتش: تطبيع العلاقات بين قطر وجيرانها سيكون إيجابياً لائتمانها ط

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/-قالت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” إنَّ تطبيع العلاقات بين قطر وجيرانها سيكون إيجابياً لائتمان قطر، ولكنَّ ديون القطاع العام ستظلُّ عبئاً على التصنيف الائتماني للدولة.

وترى “فيتش” أنَّ هناك علامات على تقدم محرز باتجاه حل النزاع الذي بدأ في منتصف 2017 بين قطر و”الرباعي” (الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر)، وأدى تقريباً إلى قطع كامل للعلاقات التجارية، والمالية، والدبلوماسية، وقد تكشف قمة مجلس التعاون الخليجي يوم 5 يناير 2021 عن المجال المحتمل لأي اتفاقية، وسيكون التطبيع -في حال حدوثه- تدريجياً على الأرجح، وسيبدأ بخطوات ثنائية الجانب بين السعودية وقطر.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزيرة الهجرة للسفير البابوي: الحكومة تعمل على مد جسور الثقة بينها وبين الاقليات

اخبار العراق

مستشار مصرفي: ضبط نافذة بيع العملة من أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار

اقتصادية

ارتفاع سعر البتكوين الى مستوى قياسي

اخر الاخبار

حكاية مشهد طلب “عادل إمام” تعديله فى فيلم “السفارة فى العمارة”

رياضية

أهلي جدة يقترب من حل أزمة عمر السومة

اخر الاخبار

توم كروز يهدد طاقم عمل فيلمه “Mission Impossible 7” بالطرد.. لهذا السبب

اخر الاخبار

الأردن صدّر 100 مليون كمامة للأسواق الخارجية