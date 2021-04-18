رئيس وزراء إثيوبيا يكشف عن فوائد سد النهضة للسودان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أشار رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إلى ما يجلبه مشروع سد النهضة الإثيوبي من الفوائد إلى السودان.

وكتب رئيس الحكومة الإثيوبية، اليوم الأحد، على حسابه في “تويتر” أن أديس أبابا تطور النيل الأزرق وفقا لاحتياجاتها، وليست لديها نية لإلحاق ضرر بدول المصب.

وتابع: “أتاحت الأمطار الغزيرة العام الماضي إتمام المرحلة الأولى من ملء سد النهضة بنجاح، فيما منع وجود سد النهضة بحد ذاته، دون أدنى شك، حدوث فيضانات عارمة في السودان المجاور”.

ولفت أبي أحمد أن إثيوبيا قبل إطلاق المرحلة الثانية من الملء تفرج عن المزيد من المياه، التي تم تخزينها العام الماضي، عبر منافذ جديدة تم بناؤها مؤخرا، وتتبادل المعلومات بشأنها، مضيفا أن المرحلة الثانية ستجري فقط في موسم الأمطار الغزيرة، أي في شهري يوليو وأغسطس القادمين، ما “يضمن فوائد في الحد من الفيضانات في السودان”، حسب قوله.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

شاهد: مصر.. أول صور لحادث قطار القاهرة المنصورة في بنها

اخبار السعودية

“جهزتوا الشنط؟”… الخطوط الجوية السعودية تثير الجدل بتغريدة

اخبار العراق

صحيفة : اجراء مباحثات مباشرة بين السعودية وايران بوساطة عراقية

اخبار العراق

البنك المركزي : العراق اصبح خارج التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة

رياضية

لاعبو الزوراء يهددون بالإضراب

اخبار مصر

إصابة وزير مصرى فى حادث سير ونقله للمستشفى

اخر الاخبار

البرلمان السوري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد

اخر الاخبار

البرلمان السوري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد

اخر الاخبار

الحكومة المصرية ترد على إلغاء الدعم التمويني للمستفيدين من مبادرة إحلال المركبات 

اخبار مصر

وزير النقل المصري يرد على واقعة شابا نام تحت قطار مسرع… فيديو

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر من عاصفة ترابية على البلاد غدا

اخر الاخبار

الأمير الوليد بن طلال يمازح ممرضة سعودية أعطته لقاح كورونا.. فيديو

اخر الاخبار

القوى العاملة المصرية تنفى صرف 500 جنيه معاشا دائما للعمالة غير المنتظمة

اخبار الاردن

الصحة الأردنية تعلن استعدادها للموجة الثالثة لفيروس كورونا… فيديو

اخر الاخبار

الصحة السعودية تفتح تحقيق مع ممرض خدع مواطنا خلال تلقيه لقاح كورونا‎

اخر الاخبار

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

اخبار العراق

الرشيد يحذر من الدخول الى المواقع الوهمية للتقديم على السلف الشخصية