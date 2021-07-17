تغييرات جذرية تنتظر كرة القدم برعاية الفيفا

المستقلة/- كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” يدرس إدخال تعديلات غير مسبوقة على قوانين الساحرة المستديرة.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن أهم التعديلات التي يعتزم “الفيفا” إدخالها على قوانين اللعبة، وهي:

تقسيم وقت اللعب إلى فترتين مدة كل منهما 30 دقيقة، وإيقاف اللعب عند كل توقف، على غرار الرياضات الأخرى، مثل كرة السلة أو كرة الصالات، ما يضمن 30 دقيقة من اللعب الفعال.

إمكانية عمل تغييرات غير محدودة.

أداء رميات التماس بالقدم، ما يسمح بخلق مواقف تنطوي على مخاطر أكبر، حيث سيتم نقل الكرة إلى منطقة المنافس بسهولة كبيرة.

استحداث عقوبة للاعب الحاصل على البطاقة الصفراء، بالإيقاف المؤقت لمدة 5 دقائق.

وكشفت الصحيفة أنه من المنتظر تجربة التعديلات في بطولة “كأس المستقبل لكرة القدم” دون 19 عاما والتي تتنافس فيها أربعة فرق: آيندهوفن والكمار الهولنديين ولايبزيغ الألماني وكلوب بروج البلجيكي.

وبعد انتهاء البطولة سيقيم “الفيفا” تأثير هذه التغييرات، وما إذا كان سيتم اعتماد أي منها وتبنيه كطلب رسمي إلى المجلس الدولي للعبة، وهو الهيئة التي تحدد قواعد اللعبة في جميع أنحاء العالم.

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