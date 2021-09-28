بعد ارتفاع سعر النفط ..عالية نصيف تدعو الى خفض سعر صرف الدولار

المستقلة/- دعت النائبة عالية نصيف وزارة المالية الى خفض سعر صرف الدولار بعد أن تجاوز سعر برميل النفط ثمانين دولاراً، مبينة أنه ليس من العدل أن يدفع الفقراء ثمن الأزمات الاقتصادية سواء كان سببها الفساد أو انعدام الخطط المناسبة للتعامل مع الأزمات .

وقالت نصيف اليوم :” ان سعر برميل النفط تجاوز الثمانين دولاراً، بينما سعر صرف الدولار مازال يثقل كاهل المواطن العراقي الذي يدفع ثمن الفساد المالي وغياب الخطط المناسبة لمواجهة الأزمات الاقتصادية مثل أزمة هبوط اسعار النفط سابقاً واعتماد البلد على العائدات النفطية فقط ” ، مبينة :” ان الطبقة الكادحة هي الأكثر تضرراً من رفع سعر صرف الدولار لأن قدرتها الشرائية باتت عاجزة عن مواجهة ارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية “.

وشددت على ” ضرورة قيام وزارة المالية بخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار وإرجاعه كما كان في السابق، وذلك لعدم وجود حاجة للاستمرار بسعر الصرف المرتفع ولتجنب انعكاساته السلبية على عموم فئات الشعب “.