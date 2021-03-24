إصابة نجم بوليوود “عامر خان” بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أصيب النجم الهندي عامر خان بفيروس كورونا المستجد، بعدما أجرى المسحة الخاصة بالفيروس، وجاءت النتيجة إيجابية.

وكشف المتحدث باسم الممثل أن “خان” يخضع حاليًا للحجر الصحى بمنزله في “باندرا” بمومباي، حيث يتبع بروتوكولات العلاج الخاصة بالفيروس، وحالته الصحية جيدة ومستقرة.

وجاء فى بيان المتحدث باسم عامر خان :” ثبتت إصابة عامر خان بفيروس Covid 19، وإنه في المنزل في الحجر الصحي الذاتي، يتبع جميع البروتوكولات وهو بخير، مطالبا جميع من تواصلوا معه فى الفترة القليلة الماضية بالخضوع للاختبارات كإجراء احترازى .

وكان أعلن عامر خان منذ أيام اعتزاله مواقع السوشيال ميديا، وأغلق حساباته الشخصية وقال في آخر منشور له على “انستغرام” إن الجمهور سيعرف أخبار أفلامه من خلال حساب شركة الإنتاج الخاصة به.

 

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