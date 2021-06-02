أنشيلوتي يخفض راتبه مع ريال مدريد

المستقلة/- أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن المدرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، وافق على خفض راتبه من أجل العودة للنادي الملكي.

وأعلن ريال مدريد رسميا، أمس الثلاثاء، تعيين أنشيلوتي مديرا فنيا للفريق لمدة 3 مواسم، خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن أنشيلوتي سيتقاضى 6 ملايين يورو في الموسم مع ريال مدريد، وهو مبلغ أقل مما كان يتقاضاه في إيفرتون (8 ملايين يورو).

وتعد هذه الولاية الثانية لأنشيلوتي مع ريال مدريد، حيث سبق وأن درب الفريق خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، وقاده للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا والسوبر الأوروبي، بالإضافة لكأس العالم للأندية.

وسيكون أنشيلوتي على موعد مع إنجاز تاريخي، لو حقق الليجا مع ريال مدريد، حيث سيصبح وقتها أول مدرب في التاريخ يفوز باللقب في الدوريات الخمس الكبرى، حيث سبق له وأن حقق الدوري الإيطالي مع ميلان، والدوري الإنجليزي مع تشيلسي، والدوري الفرنسي مع سان جيرمان، والدوري الألماني مع بايرن ميونخ.

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