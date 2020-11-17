mbc تستجيب لطلب أحلام وتذيع أغاني وردة الجزائرية

المستقلة/ منى شعلان/ استجابت مجموعة قنوات “mbc” لطلب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بتكريم الفنانة الراحلة وردة الجزائرية ، وهذا من خلال تخصيص ساعة غناء لها.

حيث أشارت أحلام فى تغريدة لها ، عبر حسابها بموقع تويتر ، لقنوات mbc ، و روتانا“ من أجل إذاعة أغانى وردة ، وكتبت قائلة:”وردة الجزائرية فنانة عظيمة عريقة تنحدر من جيل العمالقة، أفنت نفسها في فنها وعطائها، وتركت تراث أغاني عظيمة، للتاريخ تستحق تكريم لها من كل المحطات والإذاعات وتخصيص ساعة غناء لها، هناك تقصير كبير بحق الكبيرة وردة الجزئرية وأخص mbc وrotana الصديقين زياد حمزة سالم الهندي”.

ورد زياد حمزة، مدير عام القطاع الموسيقي والإذاعي، في مجموعة Mbc، وعضو اللجنة الفنية في هيئة الترفيه، على تغريدة الفنانة الإماراتية ، في تغريدة أخرى له قائلاً: “العزيزة أم فاهد.. وردة فعلًا من أعظم ما أنجبت الساحة الفنية”.

وأضاف: “وقد كنّا خصصنا لها مساحة عبر منصاتنا، واليوم نعلن تجاوبًا مع تغريدتك، وتخصيص 3 أيام من البث المستمر لأغنياتها عبر إذاعة مود، من مساء الخميس 26 نوفمبر، ويمكن الاستماع لها عبر تطبيق “mbc radios” المجاني”.

ووجهت الإمارتية أحلام الشامسي، الشكر لعضو اللجنة الفنية في هيئة الترفيه، من خلال تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، حيث كتبت: “لهذا السبب أنتم رواد الإعلام mbc، شكرًا الأخ الصديق الرائع زياد حمزة، وستظل وردة خالدة في القلوب ورمز الفن الجميل الخالد”.

 

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