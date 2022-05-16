5 علامات خطيرة قد تدل على الإصابة بالسرطان

المستقلة /- قد تكون للسرطان أعراض غامضة في البداية يمكن الخلط بينها وبين الحالات الأخرى الأقل خطورة. لكن الأطباء يقولون إن هناك بعض الأعراض التي تعادل أجراس الإنذار وتستدعي الاتصال بالطبيب في أسرع وقت ممكن، وذلك حسبما نشر موقع «eat this not that» الطبي المتخصص، الذي عدد 5 علامات تعد الأخطر وقد تنبئ بالاصابة بمرض السرطان:

1- تغيير في وظائف الجسم

كن متيقظًا لأي تغييرات في طريقة عمل جسمك، كما تقول آن ماري لينون أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في «جونز هوبكنز ميديسن».

ويمكن أن تشمل «الإمساك المفاجئ أو الإسهال. صعوبة في التبول أو البراز. أو الشعور بحركة أمعاء غير مكتملة». قد تشير هذه الأعراض إلى السرطان أو قد تكون ناجمة عن حالات أخرى. فإذا استمرت لأكثر من أسبوعين، يقول الأطباء إنه من الأفضل فحصها.

2- أنواع معينة من النزيف

يقول لينون «يعتبر الأطباء أن أنواعًا معينة من النزيف أكثر دلالة على الإصابة بالسرطان أكثر من غيرها»؛ وتشمل الدم في البراز والنزيف المهبلي غير الطبيعي وسعال الدم أو الدم في البول. كما يمكن أن تكون هذه العلامات ناتجة عن حالات أخرى غير السرطان. لكن الخبراء يقولون إنه من الجيد استشارة الطبيب إذا كنت تعاني منها.

3- سعال مزعج أو ضيق في التنفس

في معظم الحالات، يكون السعال المستمر علامة على الإصابة بنزلة برد أو فيروس. لكن السعال الذي يستمر لأكثر من بضعة أسابيع يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان الرئة. لذا يجب تقييم أي سعال يستمر لأكثر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، أو ضيق تنفس مستمر من قبل الطبيب.

4- تغيرات الجلد

أي تغييرات في الجلد أو النمش يمكن أن تكون مشبوهة لسرطان الجلد، والتغييرات التي تطرأ على لون بشرتك يمكن أن تشير أيضًا إلى السرطان. لذا ينصح المعهد الوطني للسرطان بالبحث عن ما يلي «كتلة بلون اللحم تنزف أو تتحول إلى قشور»، «شامة جديدة أو تغيير في الجلد»، «قرحة لا تلتئم»، «اصفرار الجلد وبياض العينين».

5- فقدان الوزن غير المبرر

تقول الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري إن حوالى 40 في المائة من المصابين بالسرطان يعانون من فقدان الوزن دون سبب يعزى إليه كأعراض مبكرة. ويمكن أن يشير فقدان الوزن غير المبرر إلى سرطان المريء والكبد والقولون والبنكرياس، وكذلك الى سرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية، خاصةً إذا كان مصحوبًا بفقدان الشهية أو تغيرات في عادات الأمعاء. يجب دائمًا إبلاغ الطبيب على الفور.