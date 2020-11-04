4 نصائح لنوم مريح في فصل الشتاء

المستقلة … يبدأ فصل الشتاء في معظم دول العالم بعد دخول شهر نوفمبر بشكل رسمي وهو ما يجلب معه التوقيت الشتوي كذلك في اغلب دول العالم.

ما يميز التوقيت الشتوي هو امكانية الحصول على قسط اكثر من الراحة أثناء الليل والذي يعطيك ساعات اطول من النوم حتى الصباح، ولتحصل على افضل نوم ممكن اثناء فصل الشتاء اليك النصائح التالية:

الحركة و التمارين الرياضية

تقطع التمارين المنتظمة شوطًا طويلاً نحو تحسين النوم في الشتاء وتجنب زيادة الوزن ، مما قد يؤدي إلى تفاقم ظروف مثل انقطاع النفس أثناء النوم. إذا كنت تستطيع ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

حافظ على ممرات الأنف رطبة

قد يتسبب الهواء الجاف الناتج عن التسخين القسري للهواء الداخلي في مزيد من الاحتقان ويؤدي إلى مزيد من أنماط الشخير والتنفس التي لا تساعد على النوم المريح. لعلاج هذا ، ابق رطبًا خلال النهار ، استخدم المرطب أثناء الليل.

تناول وجبات عشاء خفيفة

غالبًا ما يكون الطقس البارد مصحوبًا بوجبات دافئة وثقيلة ليست جيدة لنوم جيد ليلاً. بدلًا من اللحوم والبطاطس ، حاول صنع حساءك الصحي لتناول العشاء.

ابق هادئًا – لكن ليس باردًا – في الليل

يقول الدكتور أندرسون إننا ننام بشكل أفضل عندما يكون الجو أكثر برودة. حافظ على درجة حرارة معتدلة في غرفتك.