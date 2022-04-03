4 مخاطر لتناول الأطعمة الغنية بالتوابل

المستقلة /- يمكن أن يكون القليل من التوابل الفلفل أفضل صديق للأكل الصحي، يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالتوابل في إنقاص الوزن وأمراض القلب وحتى الاكتئاب، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية ، فإن الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة الغنية بالتوابل من ستة إلى سبعة أيام في الأسبوع أظهروا انخفاضًا في المخاطر النسبية بنسبة 14٪ في إجمالي الوفيات، النظام الغذائي الذي يحتوي على بعض الكابسيسين ، المادة الكيميائية الموجودة في الفلفل والتي توفر لك الحرق الذي تعرفه وتحبه ، يمكن أن يطيل حياتك، ومع ذلك ، فإن الأطعمة الغنية بالتوابل ليست مناسبة للجميع ، وإذا كنت تتناول الكثير من الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من التوابل فقد تلحق الضرر بجسمك ، وفقا لما نشره موقع “eatthis”.

1 – لها تأثير ملين:

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا وراء اضطراب المعدة والإسهال، وفقًا لإحدى الدراسات العلمية ، يمكن أن يؤدي تناول الكابسيسين بكثرة إلى تهيج بطانة المعدة بعد تناوله. تشمل الأعراض الناتجة عن الإفراط في تناول الكابسيسين “الغثيان” و “القيء” و “آلام البطن” و “الإسهال الحارق”.

 

2 – تسبب حب الشباب والأكزيما:

قالت ريبيكا تونج ، طبيبة الأمراض الجلدية ومقرها فلوريدا ، إن الأطعمة الحارة قد تسبب في حدوث التهاب في القناة الهضمية ، من اضطراب في المعدة أو ارتداد الحمض أو أعراض أخرى ، يمكن أحيانًا رؤية هذا الالتهاب على الجلد مع احمرار أو اندلاع حب الشباب أو حتى الإكزيما.

 

3 – تسبب الأرق:

إذا كنت تحب وجبة غنية بالتوابل ، فقد ترغب في قصرها على الغداء، يقول خبراء الصحة ، إن الأطعمة الحارة والحمضية يمكن أن تقتل جهود النوم لأنها تسبب الحموضة المعوية، الحموضة المعوية هي مشكلة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض الجزر المعدي المريئي ، المعروف أيضًا باسم ارتداد الحمض.”

 

4 – تؤثر على صوتك:

وفقًا لخبراء الصحة في Mayo Clinic ، فإن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالتوابل هو أحد الأشياء التي يمكن أن تهيج الحلق، إذا كنت شخصًا يعاني من ارتجاع المريء ، وهو أمر يحدث عادة بسبب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل ، فقد يؤدي ذلك ليس فقط إلى القيء ولكن أيضًا إلى الألم والتورم و “صوت الحصان مكتوم”.

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