اعلان 4 آب من كل عام حداد وطني في لبنان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، أعطى اليوم موافقته الاستثنائية على مشروع مرسوم يقضي باعتبار 4 آب يوم حداد وطني على أرواح ضحايا مرفأ بيروت.

وتوجه دياب إلى وفد من أهالي شهداء المرفأ، قائلا: “أنتم أصحاب الجروح العميقة الذين خسروا أحباءهم، وكل تعاطف الدنيا لا يوازي خسارتكم، ولا يعيد لكم أحباءكم.. غضبكم مفهوم ومشروع، لأن الذي حصل هو أحد نتائج الفساد في البلد. وأنا قلت سابقا أن العنبر رقم 12 هو أحد عنابر الفساد المزمن التي انفجرت في البلد، وأن عنابر الفساد منتشرة في كل البلد، وهذا ما تبين لاحقا”.

وكشف دياب عن “محاولات حصلت لتضييع القضية عبر التركيز على هوامشها وليس على أساسها”، معتبرا أن “الفساد المستشري والذي يتحكم بالدولة، هو المسؤول الأول عن انفجار المرفأ، لكن طبعا يجب أن نعرف الحقيقة الكاملة عن هذا الانفجار”.

وقال: “وقعت على مشروع مرسوم يقضي باعتبار 4 آب هو يوم حداد وطني، حتى يتذكر اللبنانيون حجم الألم الذي أصابكم وأصاب البلد، أعرف أن هذا لا بينصف شهداءنا، ولا جرحانا، ولا المتضررين، لكنه وقفة وجدانية حتى نستذكر أن الفساد انفجر في مرفأ بيروت، وحتى نعمل كلنا على اقتلاع الفساد من يومياتنا، أنا أعترف أن الفساد هزمني لأنني كنت وحدي تقريبًا في هذه المواجهة، لذلك نحن بحاجة لنتكاتف كلنا حتى ننتصر عليه”.

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اعلان 4 آب من كل عام حداد وطني في لبنان

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