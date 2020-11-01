19 تطبيق تدمر هواتف آيفون .. احذفها فوراً

المستقلة/- يقوم الملايين من مستخدمى هواتف الآيفون بتحميل آلاف التطبيقات بشكل يومى على هواتفهم، وتتنوع التطبيقات التى يقومون بتحميلها، ما بين تطبيقات للكاميرا والتعديل على الصور وكذلك تطبيقات لإزالة الفيروسات الخطيرة ، أو عدد من التطبيقات الأخرى التى تساعد الستخدمين غعبى تخطى الحياة اليومية ، مثل تطبيقات الطقس ، وغيرها. وبحسب موقع Tech Beacon فإن هناك عدد كبير من التطبيقات التى تحتوى على عدد كبير من الروابط الخبيثة أو الضارة والتى تقوم بتثبيت نفسها فى هواتف المستخدمين دون علمهم الأمر الذى يجعل هذه التطبيقات تشكل كبيرا على المستخدمين.

وهناك العديد من التطبيقات الموثوقة على هواتف آيفون وعلى متجر التطبيقات إلا أن هناك كثير من مستخدمى آيفون لا يعون خطر التطبيقات الضارة حيث يرى الكثير منهم أنها آمنة للاستخدام بمجرد أن عليها مئات الملايين من المستخدمين ، وقاموا بتحميلها.

وفقا للموقع فإن التطبيقات الموثوقة لا يتم تصنيفها أو تمييزها فقط من خلال عدد المستخدمين الذين قاموا بتحميلها، ولكن عبر معايير أخرى تعتمد على عدد من الأشياء من موافقة فريق مهندسى التطوير فى متجر التطبيقات وتصنيفهم للتطبيق نفسه، وحذر الموقع من أن هناك 20 تطبيق يعدوا من التطبيقات الخطرة والتى لا يجب استخدامها من قبل مستخدمى هواتف آيفون، وهي :

1- Poot-debug(W100).apk

2- Android System Theme

3- Where’s My Droid

4- Weather

5- Wild Crocodile

6- Star War

7- ggzzversion

8- Boyfriend Tracker

9- Chicken Puzzle

10 – Device Alive

11- Pokémon GO

12- WinZip Utilities

13- CamScanner Productivity

14- Plex

15- WeChat

16- Facebook Messenger

17- eBay Kleinanzeigen

18- Netease News

19 – Device Alive