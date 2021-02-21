0.68% ارتفاع في مؤشر السوق السعودية في ختام تعاملات الأحد

المستقلة/-أنهت مؤشرات السوق السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على ارتفاع جماعي.
وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” مرتفعا 0.68%، بمكاسب بلغت 61.74 نقطة، صعد بها إلى مستوى 9,085.97 نقطة.
وتراجعت قيمة التداول إلى 11.4 مليار ريال من خلال 313.2 مليون سهم، مقابل 11.88 مليار ريال من خلال نحو 382.3 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.
وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 1.31%، بخسائر بلغت 359.75 نقطة، هبط بها إلى مستوى 27,096.25 نقطة.
وشملت المكاسب 116 سهما، تصدرها سهم “الفخارية” بعد صعوده 10%، وجاء إغلاق 68 سهما بالون الأحمر بصدارة “المتحدة للتأمين” الذي هبط 4.15%.

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