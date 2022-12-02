طوني المسيح، المدير الإداري في شركة ماجد الفطيم للسينما، وعبد العزيز المزيني، الرئيس التنفيذي لشركة سرب للإنتاج واستوديو ميركوت للرسوم المتحركة، يوقعان عقداً لإنتاج عمل كوميدي سعودي.

ڤوكس سينما تكشف النقاب عن أول مجموعة من أفلامها العربية الأصلية تضم تشكيلة منوّعة من الأفلام لكتاب من السعودية ومصر ولبنان والإمارات

المستقلة/- كشفت ڤوكس سينما، الذراع المختصة بالسينما في شركة ماجد الفطيم، عن المجموعة الأولى من الأفلام العربية الأصلية التي تقدمها خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة، والذي تشارك فيه بصفة راعٍ أيضاً.

وتضم هذه التشكيلة المتنوعة من الأفلام عدداً من الأعمال المميزة لصانعي أفلام متمرّسين وجدد من كل من السعودية ومصر والإمارات ولبنان. وتؤكد هذه الأفلام التزام ڤوكس سينما بأن تصبح لاعباً رئيسياً في قطاع الإنتاج السينمائي العربي.

وفي هذه السياق قال إجناس لحود، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما: “تشهد صناعة السينما العربية حقبة شيّقة أكسبتها إقبالاً كبيراً وقاعدة جماهير عريضة في منطقتنا وخارجها، ووهي تمضي بخطى ثابتة لتتفوق على الأفلام الأجنبية. وتوفر الأعمال المحلية، وخاصة في أسواق ناشئة مثل المملكة العربية السعودية، فرصاً غير مسبوقة.

واضاف نحن ملتزمون بالعمل لتنمية وبناء قطاع أفلام مستدام، انطلاقًا من مكانتنا الرائدة في عالم السينما في المنطقة، وندرك جيداً أهمية تأسيس منظومة ديناميكية للمحتوى السينمائي من أجل تحقيق هذا الهدف.”

واوضح لحود: “ان رواية القصص تحتل مكانة مهمة تضرب بجذورها عميقاً في الثقافة العربية، وتعمل ڤوكس سينما على رعاية الجيل الجديد من صانعي الأفلام العرب، وتمكينهم من استخدام الأفلام لرواية قصصهم الرائعة. ويعكس تنوع الأفلام التي نقدمها اليوم التعدد والتنوع الإبداعي في قطاع السينما المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يمنحنا فرصة رائعة للاستفادة من انتشارنا الواسع في المنطقة وتقديم تلك القصص على الشاشة الكبيرة. ونحن نؤكد التزامنا المستمر بتقديم محتوى سينمائي نوعيّ وعالي الجودة لجمهورنا الكبير في المنطقة وخارجها، وذلك استناداً إلى التعاون مع نخبة من الموهوبين والشركاء اللامعين في صناعة السينما.”

ويعتبر فيلم “حوجن” ثالث الأفلام التي تقدمها ڤوكس سينما، وإيمج نيشن أبوظبي، وإم بي سي ستوديوز، وذلك على إثر اتفاق تعاون تم توقيعه على هامش مهرجان كان السينمائي عام 2019، لإطلاق شراكة ضخمة لإنتاج مشاريع تلفزيونية وسينمائية في الشرق الأوسط.

ويحمل هذا الفيلم المقتبس عن رواية رومانسية خيالية سعودية تحمل نفس الاسم حققت مبيعات كبيرة، توقيع المبدع ياسر الياسري، الذي وقف خلف الكاميرا لإخراج هذا العمل الذي سيتم إطلاقه في صالات السينما العام المقبل.

كما تعاونت الأطراف الثلاثة في إنتاج نسخة سعودية من العمل الدرامي الكوميدي الكوري The Foul King، تحمل عنوان “ملك الحلبة”، وسوف يتم تقديمه خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ومن المرتقب كذلك إطلاق فيلم (Voy,Voy,Voy) في عام 2023، وهو تعاون بين ڤوكس سينما وشركة فيلم كلينك وإيمج نيشن أبوظبي. ويعتبر هذا الفيلم المصري أول عمل من إخراج المبدع الحاصل على الجوائز عمر هلال، والذي ينتقل مع هذا العمل من إنتاج الإعلانات التجارية إلى الأفلام بدعم من ڤوكس سينما. وتم استلهام الفيلم من أحداث واقعية، وهو عبارة دراما كوميدية تضم نخبة من النجوم مثل محمد فرّاج، ونيلي كريم، وبيومي فؤاد، وعدداً من المواهب الواعدة مثل طه دسوقي، وأمجد الحجّار، ومحمد عبد العظيم.

وتتعاون ڤوكس سينما أيضاً مع شركة سرب للإنتاج الفني، وهي شركة شقيقة لاستوديو ميركوت أنيميشن، واللاعب الرئيسي في إنتاج المسلسل الكرتوني الناجح “مسامير”، لتطوير وإنتاج ثاني فيلم سعودي يقدمه الطرفان، ضمن قالب فيلم حركة كوميدي. ويتطلع صانعا العمل، عبد العزيز المزيني، ومالك نجر إلى تكرار نجاح تعاونهما السابق في إنتاج “مسامير: الفيلم”، الذي تم إطلاقه سينمائياً من قبل ڤوكس سينما، وحقق نجاحاً كبيراً في المنطقة، ليصبح واحداً من أهم الأفلام السعودية تحقيقاً للإيرادات على الإطلاق.

وتتضمن قائمة الأفلام التي تقدمها ڤوكس سينما في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أول فيلم أكشن كوميدي مصري من إخراج المبدع هادي الباجوري. ويأتي هذا الفيلم بالتعاون مع شركة “ذا بروديوسرز” التي تقف خلف إنتاج الفيلم الرومانسي المصري الكبير “هيبتا”، والذي حقق أعلى الإيرادات في مصر عند إطلاقه، وفيلم “شيخ جاكسون” وفيلم “لا مؤاخذة”، وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة.

كما تعاونت ڤوكس سينما مع “ذا بيج بكتشر ستوديوز” التابعة لشركة “آي ماجيك”، في أول الأفلام التي أنتجتها الشركة. وجاء السيناريو ثمرة ورشة عمل كتّاب أقامتها ڤوكس سينما مع عدد من المواهب الجديدة من مصر والسعودية ولبنان، في إطار التزامها لضمان أصالة وملاءمة المحتوى عند تطوير أفلام محلية.

وعلاوة على ذلك، وقّعت ڤوكس سينما عقداً مع بلو إنجن استوديوز، التي أسسها المخضرمان في مجال الإعلام، زياد كبّي وهاني غريّب، لتطوير كوميديا سعودية يمضي بطلها في مهمة إنقاذ دولية مليئة بالمغامرات والمخاطر والحظ العاثر.

وتماشيًا مع استراتيجيتها التي تقوم على رعاية الجيل التالي من رواة القصص في المنطقة، تستثمر ڤوكس سينما في تطوير محتوى بالتعاون مع عدد من شركات الإنتاج. كما تحرص الشركة على تمكين صانعي الأفلام الجدد عبر العمل بشكل وثيق مع كتّاب مميزين، وإقامة ورش عمل لتزودهم بالموارد اللازمة لتسريع تقدمهم المهني، وتزويدهم بالتوجيه والإرشاد حول كيفية عملية تسويق وتوزيع الأفلام.

وفضلاً عن أنها أكبر عارض أفلام في المنطقة، رسّخت ڤوكس سينما وشركتها الأم، مكانتهما الرائدة كأكبر شركات توزيع الأفلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلتزم الشركة بتقديم محتوى جذاب وملائم، يلقى صدى إيجابي لدى رواد السينما ومحبي الأفلام، وذلك من خلال طرح إنتاجات أصلية وأفلام مبتكرة، والاستثمار في تطوير الأفلام وتعزيز أواصر التعاون مع العديد من شركات الإنتاج، بهدف استكشاف المشاريع التي تتماشى مع استراتيجيتها.